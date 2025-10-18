Tokat'ta Sahipsiz Hayvanlar İçin Rehabilitasyon Merkezi Açıldı

TOKAT İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği'nin sokak hayvanlarına sahip çıkmak için 120 bin metrekarelik alanda başlattığı 'Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi' inşaatı tamamlandı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Tesis, yaklaşık 2 bin 500 dostumuzun barınmasına imkan sağlayacak. Hayvanlar çok daha hijyenik, çok daha uygun şartlarda bakılacak" dedi.

Resmi Gazete'de 3 Şubat 2021'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla kurulan ve Türkiye'de bu alanda ilk olan Tokat İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği çalışmaları kapsamında 'Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi' için yapılacak yerleşkenin inşaatı başladı. Merkeze bağlı Çamlıbel bölgesinde yer alan merkez, 120 bin metrekarelik alanda hizmet verecek. İçinde kedi-köpek oteli, ameliyathaneler, kanatlı hayvanlar barınağı, tabiat bahçesi, karantina bölümü, kanatlı hayvan gölü, hayvan mezarlığı, yabani kanatlı hayvan barınağı, evcil tırnaklı büyükbaş barınağı, kedi evi, tekli ve çoklu köpek barınağı, müze çocuk etkinlik alanı, mama ve yem deposu gibi bölümler yer alıyor. Merkezin yıl sonuna kadar faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

'CAN DOSTLARIMIZA DAHA SAĞLIKLI BİR ORTAM SAĞLAYACAĞIZ'

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Tokat Valiliğimiz öncülüğünde başlatmış olduğumuz bu proje artık nihayette sonuçlandı. Toplamda 120 bin metre karelik bir alan söz konusu. Alan zaten genişlemeye de çok müsait. Burası yaklaşık 2 bin 500 can dostumuzun barınmasına imkan sağlayacak. Kısırlaştırma ve parazit benzer bütün önlemler alınmış olacak. Hayvanlar çok daha hijyenik çok daha uygun şartlarda bakılıp, muhafaza altına alınacak. Bu proje, Tokat'taki genel manada bütün sokak hayvanları problemini çözmüş oldu. Tokat'ta bu projeyle beraber can dostlarımıza daha sağlıklı bir ortam sağlayacağız" diye konuştu.

Vatandaşların ziyaretine de açık olduğunu ifade eden Yazıcıoğlu, "Hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız da sahiplenebilir. Hem açık hem de kapalı alan mevcut. Yani yazın ve kışın da çok rahatlıkla hayvanlarımızın rahat edebileceği ortamlar çok iyi bir şekilde sağlandı" dedi.