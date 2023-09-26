Tokat'ta Mevlit Kandili dolayısıyla ücretsiz etli pide ve ayran ikramı

Tokat'ın Turhal ilçesinde pide fırını işleten Hüseyin Köz, Mevlit Kandili dolayısıyla müşterilerine ücretsiz etli pide ve ayran ikramında bulundu. Köz, peygamberimizin doğum günü olduğunu belirterek, ikramın hayırlara vesile olmasını diledi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde pide fırını işleten Hüseyin Köz, Mevlit Kandili dolayısıyla ücretsiz etli pide ve ayran ikramında bulundu.

Köz, AA muhabirine, kandil dolayısıyla müşterilerinden ücret almadığını belirterek, "Bugün peygamberimizin doğum günü. Doğum günü olması dolayısıyla müşterilerimize pidelerimiz ikramımızdır. Peygamberimizin doğum günü hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun." ifadesini kullandı.

Pide ustası Yaşar Köz ise etkinliği Allah Resulünü hatırlatmak amacıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti.