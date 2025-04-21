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Tokat'ta Leylek Elektrik Teline Çarparak Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Leylek Elektrik Teline Çarparak Hayatını Kaybetti
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Tokat'ın Turhal ilçesinde, bir leylek elektrik teline çarparak yaşamını yitirdi. Köy sakinleri, her yıl benzer olayların yaşandığını belirterek yetkililerden önlem alınmasını talep etti.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde leylek elektrik teline çarpması sonucu öldü.

Olay bu sabah saatlerinde Turhal ilçesine bağlı Kat köyünde meydana geldi. Kat köyü camisinin kubbesine yuva yapan leyleklerden bir tanesi, caminin yanında bulunan elektrik tellerine takıldı. Akıma kapılan leylek, 6 metre yükseklikten yere düşerek öldü. Köy sakinlerinden Celalettin Kılıç, her yıl bir leyleğin elektrik akımına kapıldığını ve bunu engellemek için yetkilerden önlem almalarını istedi.

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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