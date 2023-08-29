Tokat'ın Gülbahar Hatun Mahallesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın dördüncü katında çıkan yangın, mahalle sakinlerini paniğe sevk etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve kimse yaralanmadı.

Apartman dairesinde korkutan yangın

TOKAT - Tokat'ta bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre: olay, öğle saatlerinde Tokat'ın Gülbahar Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı bir apartmanın dördüncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Daireden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Olayda kimse yaralanmazken evde maddi hasar oluştu.