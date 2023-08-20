Tokat'ta Art Arda Meydana Gelen Kazalarda 8 Kişi Yaralandı
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Tokat-Niksar kara yolu Gökdere mevkisinde meydana gelen iki ayrı kazada toplamda 8 kişi yaralandı. İlk kazada Türk Kızılaya ait araç ile kamyonet çarpışırken, ikinci kazada ise jandarma personeli yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.
Tokat'ta aynı noktada art arda yaşanan iki kazada 1'i jandarma personeli 8 kişi yaralandı.
Tokat- Niksar kara yolu Gökdere mevkisinde, Türk Kızılaya ait C.K. yönetimindeki 06 CPE 014 plakalı araç, önünde seyreden S.T. idaresindeki 60 AB 953 plakalı kamyonete çarptı.
Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
Gelen ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekiplerinin inceleme yaptığı sırada Niksar'dan Tokat istikametine giden B.Y. idaresindeki 60 AB 853 plakalı otomobil, kaza yapan araçlara çarptı.
Gerçekleşen ikinci kazada, olay yerinde inceleme yapan jandarma personeli M.Ş.F. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazada yaralanan jandarma personelini, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.