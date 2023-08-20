Tokat'ta Art Arda Meydana Gelen Kazalarda 8 Kişi Yaralandı

Tokat-Niksar kara yolu Gökdere mevkisinde meydana gelen iki ayrı kazada toplamda 8 kişi yaralandı. İlk kazada Türk Kızılaya ait araç ile kamyonet çarpışırken, ikinci kazada ise jandarma personeli yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.