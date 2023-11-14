Tokat'ta Ahır Yangınında 50 Koyun Öldü

TOKAT'ta ahırda çıkan yangında 50 koyun telef oldu, 110 koyun ise kurtarıldı.

Yangın sabah saat 05.00 sıralarında Tokat'a bağlı Ormanbeyli köyünde Hüseyin Saka'ya ait ahırda çıktı. İçerisinde 160 koyunun bulunduğu ahır sabaha karşı bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine Tokat Belediyesi itfaiyesi sevk edildi. Koyunlardan 110'u hayvan sahiplerinin kendi çabasıyla kurtarılırken 50'si yanan ahırda kaldı. Saman, ot ve hayvan yemlerinin de alev aldığı yangın iş makinesi ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sebebiyle çöken ahırda bulunan koyunlardan 50'si öldü. (DHA)