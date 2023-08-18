Tokat'ın Niksar ilçesinde içme suyu şebeke projesi başladı

Tokat'tın Niksar ilçesinde 194 kilometre uzunluğunda olacak olan içme suyu şebeke projesinin başlama töreni gerçekleştirildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde içme suyu şebekesinin yenilenme çalışmaları törenle başladı. 194 kilometre uzunluğunda olacak çalışma ilçe merkezi ve Çamiçi yaylasını kapsayacak. Yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yapılan törene, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Erbaa kaymakamı Niksar Kaymakam Vekili Dr. İsmail Altan Demirayak, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, İl protokolü ve vatandaşlar katıldı. Kurdele kesiminin ardından dualarla kurban kesildi ve ilk çalışmalara başlanıldı.

"Niksar için en iyi işleri ortaya koyacağını umut ediyorum"

Niksar'ın en iyi hizmetleri almaya laik olduğunu belirten Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, " Bütün belediye çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Niksar hizmetlerin en iyisini almaya devam edecek. Bizde Tokat valiliği olarak Sarıyazı da bulunan termal turizm alanında turizm ve seracılık alanında bir çalışma planlıyoruz. Bununla ilgili olarak yapılacak işlerimiz de Niksar için en iyi işleri ortaya koyacağını umut ediyorum" şeklinde konuştu.

"Niksar'ımızın yüz yılına hitap eden projeyi hayata geçirdik"

100 yıllık hayalin gerçekleştirildiğini belirten Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "2014 yılında başlayan hizmet yolumuz 1 dönemimizle beraber başladı o beni hiç unutmuyorum seçimler bitti, seçimi kazandıktan sonra vekilimiz bana hayırlı olsun da bulunmuş, Niksar için de hayırlısını dilemişti. O gün dualarıyla bizi tebrik etmiş ve bu proje de büyük katkı sağlamıştır. Geçmiş dönemde bu projede emeği olan valilerimize, milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Niksar'ımızın yüz yılına hitap eden projeyi hayata geçirdik" şeklinde konuştu. - TOKAT