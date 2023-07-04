TIR Şoförü Damat Gelin Arabası Olarak Kendi TIR'ını Kullandı

Tokat'ta TIR şoförü damat Ahmet Atar, düğün öncesi gelin Hayrünnisa Yaman'ı kendi TIR'ı ile aldı. Gelin alma töreninde ilginç anlar yaşandı. Gelin Hayrünnisa, gelinliğiyle damadın kullandığı TIR'a binerek konvoy yaptı. Çift, müzik eşliğinde dans etti.

TOKAT'ta TIR şoförü damat Ahmet Atar (24), düğün öncesi gelin Hayrünnisa Yaman'ı (20) baba evinden, süsleyerek gelin aracı yaptığı kendi TIR'ı ile aldı.

Tokat'ta TIR şoförü Ahmet Atar ile Hayrünnisa Yaman'ın düğünü öncesi gelin alma töreninde ilginç anlar yaşandı. Damat Ahmet Atar, kent merkezinde Yeşilırmak Mahallesi'ndeki gelin evine, süsleyip gelin aracı yaptığı kendisine ait TIR ile geldi. TIR'ı görenler şaşkınlık yaşadı. Gelin Hayrünnisa, davul zurna ile evden çıkıp, gelinliğiyle damadın kullandığı TIR'a binerek, kentte konvoy yaptı. Tokat çevre yolunda TIR parkında duran çift müzik eşliğinde oynadı.