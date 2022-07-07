Timsah ve aslan sığ suda karşı karşıya geldi! İşte doğanın iki kabadayısının kavgası
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Timsah ve aslanın sığ suda karşı karşıya geldikleri anlar, sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı.
Doğanın en güçlü iki hayvanı olarak bilinen aslan ve timsahın karşılaşmasına çoğu zaman rastlanmıyor. Fakat bu sefer aslan ve timsah, sığ suda karşı karşıya geldi.
ÖNCE TEKTİ, SONRA ARKADAŞLARI GELDİ
Aslan ilk olarak timsahla teke tek karşı karşıya geldi. İkili arasında kısa süreli bir arbede yaşanmasının ardından aslanın arkadaşları da olaya müdahil oldu.
TİMSAH BOYUN EĞMEDİ
Ancak timsah, tüm zorlu şartlara rağmen rakiplerine boyun eğmedi ve zorlu doğa şartlarında hayatta kalmayı baiardı. İşte bu anlar çok sayıda izlenme aldı.