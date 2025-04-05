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TikTok'ta kadınlara bakarken karısına yakalandı

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Kocasını TikTok'ta kadın videoları izlerken yakalayan bir kadın, o anları kayda alıp "Arkada sela okunuyor. Nasıl denk gelmiş" notuyla paylaştı. Esprili paylaşım kısa sürede viral oldu.

Sosyal medyada dikkat çeken bir video kısa sürede viral oldu. Bir kadın, kocasını TikTok'ta kadın videoları izlerken yakaladığı anları kayda aldı.

DÜŞTÜĞÜ NOT DA ENTERESAN

Kayda aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan kadın, "Arkada sela okunuyor. Nasıl denk gelmiş" notunu düştü. Görüntüler kısa sürede binlerce kez izlendi ve yorum yağmuruna tutuldu.

TikTok'ta kadınlara bakarken karısına yakalandı
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAaa:

yani yakalamanıza gerek yok eşinizin telefonunda tiktok uygulaması varsa her an birinin bir yerine baktığını anlayabilirsiniz malum herkes kendini podyumda sanıyor orada

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Haber YorumlarıXeyati 2:

yanı bu da habermi.ben her gün bunu yapıyorum.

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