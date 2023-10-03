Çorum'un Sungurlu ilçesinde, ticari taksi otomobile çarpmamak için uyarı levhalarına çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ticari taksi kavşakta trafik levhalarına böyle çarptı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde, ticari taksi otomobile çarpmamak için uyarı levhalarına çarptı. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu-Çorum yolu Taş köprü kavşağında meydana geldi. Çorum'dan Ankara istikametine seyir halinde olan ticari taksi, aynı istikamette kavşaktan dönmeye çalışan otomobile çarpmamak için uyarı levhalarına çarptı. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye böyle yansıdı.