Temizlik Yaparken 4. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde cam silmek için pencereden çıkan Sedef Ateş, dengesini kaybederek 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde temizlik yaptığı evin camlarını silmek için pencereye çıkan Sedef Ateş (50), 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Sedef Ateş, bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede temizlik yapmaya başladı. Evin iç kısmını temizleyen kadın, iddiaya göre camları temizlemek isterken dengesini kaybederek düştü. Yaralanan Sedef Ateş, ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ateş, burada kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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