Tekstil atölyesinde yangın 25 kişi dumandan etkilendi, 2 yaralı (3)

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yangında 25 kişinin dumandan etkilendiği, 2 kişinin de yaralandığı tekstil atölyesi ve mağazasının olduğu iş yerini ziyaret etti. Vali Su, yangın ve patlama nedeniyle binanın kolonlarında aşınma oluştuğunu ve binanın boşatıldığını belirterek, 'Maalesef yangından mutedil buradaki elyaflıların oluşturduğu gaz sıkışmasından dolayı olay meydana geldi. Allah'a çok şükür, herhangi bir yaralı ve ölü vatandaşımız yok. Binada meydana gelen bu olaydan dolayı da kolonlarda bir aşınma, sıkıntı var. Güvenlik nedeniyle binayı boşalttık. Arkadaşlarımızın incelemeleri devam ediyor. İnceleme sonucunda eğer oturulamaz raporu çıkarsa vatandaşlarımızı tekrar buraya oturtmayacağız. Onlar için gerekli imkanları sağlayacağız. Vatandaşlarımıza yardımcı olacağız. Devlet olarak vatandaşlarımızın yanındayız yapılması gereken ne varsa yapacağızö dedi.