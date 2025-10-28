TED Hatay Koleji'nden Meşaleli Fener Alayı

TED Hatay Koleji, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında meşalelerle fener alayı düzenledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında TED Hatay Koleji tarafından düzenlenen meşaleli fener alayı, Defne ilçesine bağlı Aşağıokçular mevkisinden başladı. Öğrenciler, öğretmenler, veliler ve Hataylı vatandaşların katıldığı etkinlikte, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusu ve gururu hep birlikte yaşandı. Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyüş yapan katılımcılar, marşlar söyleyerek renkli görüntüler oluşturdu. 2 kilometre süren fener alayında, cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmanın ve birlik beraberlik ruhunun önemi vurgulandı.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,