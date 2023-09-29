Seyir halindeki otomobille pikap çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü, 3 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki bir araç, karşı istikametten gelen pikap ile çarpıştı. Feci kazada ortalık savaş alanına dönerken 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi ölürken, 3 kişi yaralandı. Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.

PİKAPLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Tarsus'un Yaramış Mahallesi Tuzla Köprüsü mevkiinde iddiaya göre Adana ili Tuzla istikametinden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil ile Tarsus istikametinden gelmekte olan sürücüsü belirlenemeyen pikap çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobildeki 2 kişi olay yerinde ölürken, yine otomobildeki ikisi çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili savcılık soruşturmaya başlattı.