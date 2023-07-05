Tarsus'ta Bitkin Halde Bulunan Kerkenez Kuşu Tedavi Altına Alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bitkin halde bulunan kerkenez kuşu tedavi altına alındı.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Kırklarsırtı Mahallesi'nde ağaçlık alanda bitkin halde kerkenez bulan vatandaşlar itfaiyeyi aradı.

Ekipler, kerkenezi kuşunu kafese koyarak Tarsus Doğa Parkı'na götürdü.

Burada yetkililere teslim edilen kerkenez tedavi altına alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Doğa Parkı Veteriner Sağlık Teknikeri Ümit Güngör, kerkenezin açlık ve susuzluktan dolayı bitkin düştüğünü belirterek, "Yapmış olduğumuz kontrollerde herhangi bir yaralanma, darbe veya farklı bulguya rastlanılmadı. Güzel bir şekilde besledikten sonra, tekrar doğal ortamına bırakmak üzere kısa bir süre misafirimiz olacak." ifadesini kullandı.