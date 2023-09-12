Tarsus Belediyesi, Yağış ve Fırtına Sonrası Tahribatı Onarıyor

Tarsus Belediyesi ekipleri, yoğun yağış ve fırtına sonrası oluşan tahribatı hızla onarıyor. Evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildiği olaylara anında müdahale eden belediye, vatandaşların güvenliği ve refahını ön planda tutuyor.

Tarsus Belediyesi ekipleri, kent genelinde etkili olan yoğun yağış ve fırtına sonrası tahribat oluşan bölgelere hızla müdahale etti.

Tarsus'ta yoğun yağış ve fırtına sonrası, evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Tarsus Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etti.

"EKİPLERİMİZLE HER ZAMAN TEYAKKUZ HALİNDEYİZ"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Vatandaşlarımızın güvenliği ve refahı bizim önceliğimizdir. Ekiplerimizle her zaman teyakkuz halindeyiz. Yaşanan bu doğal afet sonrası, tüm birimlerimizle birlikte çalışarak, mağduriyetleri en aza indirmek için çaba gösteriyoruz. Yaşanan olumsuz durumlar nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.