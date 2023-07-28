Tarım işçisi denizde boğuldu

ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte denize giren tarım işçisi Gökhan Döne (37), boğuldu.

Olay, saat 15.40 sıralarında ilçe sahilinde meydana geldi. Kozan'da tarım işçiliği yaptığı öğrenilen Gökhan Döne, arkadaşlarıyla birlikte tatil için Yumurtalık Sahili'ne geldi. Denize giren Döne'nin bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, çevredekilerden yardım istedi. Denizdeki kanocular Döne'yi bularak sahile çıkardı. Vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçirdiği anlaşılan Döne'yi kurtarmak için sağlık ekiplerini aradıktan sonra kalp masajı yaptı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Döne, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Döne'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.