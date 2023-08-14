Sürü Halindeki Dağ Keçileri Görüntülendi

Sivas'ın Gürün ilçesinde nadir görülen dağ keçilerinin sürü halinde gözlenmesi doğa severler tarafından sevinçle karşılanıyor. Bir vatandaşın Sazcağı mevkiinde 7 dağ keçisini bir arada görüntülemesi ise dikkat çekti.