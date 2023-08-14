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Sürü Halindeki Dağ Keçileri Görüntülendi

Yaşam Haberleri

Sivas'ın Gürün ilçesinde nadir görülen dağ keçilerinin sürü halinde gözlenmesi doğa severler tarafından sevinçle karşılanıyor. Bir vatandaşın Sazcağı mevkiinde 7 dağ keçisini bir arada görüntülemesi ise dikkat çekti.

Sürü halindeki dağ keçileri böyle görüntülendi

SİVAS Sivas'ın Gürün ilçesinde nadir görülen dağ keçilerinin sürü halinde gözlenmesi sevindirdi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde nadir görülen dağ keçilerinin son günlerde arka arkaya sürüler halinde görüntülenmesi doğa severler tarafından sevinçle karşılanıyor. Adem Takıcı isimli vatandan geçtiğimiz gün Sazcağı mevkiinde 7 dağ keçisini bir arada görüntülemeyi başardı. Kırsalda beslenen keçilerin Takıcı'yı fark edince uzaklaştıkları görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Kayacı - Yaşam

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