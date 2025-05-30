Sultan Sazlığı'nda 600 Metrelik Yürüyüş Yolu Yenilendi

Sultan Sazlığı'nda 600 Metrelik Yürüyüş Yolu Yenilendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki 600 metrelik yürüyüş yolunun yenileme çalışmalarını tamamladı. Doğaseverler için önemli bir destinasyon olan park, 301 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

TÜRKİYE'nin önemli sulak alanlarından olan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen 600 metrelik yürüyüş yolunun çalışmaları tamamlandı. Kayseri'nin Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı sınırlarında bulunan ve 2006'da 'milli park' ilan edilen Sultan Sazlığı, son yılların en kurak dönemini yaşıyor. 24 bin 357 hektarlık alana sahip, tatlı ve tuzlu su ekosistemlerinin bir arada bulunduğu nadir yerlerden Sultan Sazlığı, 301 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla doğaseverler için cazip bir destinasyon haline gelen sazlıkta, İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı'na bağlı Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 600 metrelik yürüyüş yolunun yeniden inşası tamamlandı.Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, "Zenginlikler şehri, doğa ve tarih değerleri ile adeta dolu olan Kayseri'mizin önemli tabiat varlığından birisi olan Sultan Sazlığımız her geçen gün daha fazla tanınarak ilgi görüyor. Bizler de bu değerimize sahip çıkmayı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Sultan Sazlığı'nın içerisinden geçen turistik ahşap yürüyüş yolumuzun 600 metrelik kısmını kısa zamanda, günler içerisinde yeniledik. Yolun onarımlarını da gerçekleştirdik. Turistlerimize, turizme ve şehrimize hayırlı olsun, bereket getirsin" dedi.

Haber: Furkan KAVUKLU-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Rusya-Ukrayna barış masası yeniden İstanbul'da kuruluyor! Kremlin tarih verdi

Dünyanın gözünün çevrildiği barış masası İstanbul'da kuruluyor
İstanbul'da dev operasyon: 4,5 milyar TL'lik sahte döviz ele geçirildi

Jandarmanın el attığı her bavuldan balya balya para çıktı
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
Millet hizmet beklerken belediye başkanı eğlencede!

Millet hizmet beklerken türkücü belediye başkanı eğlencede
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı

Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı
Bella Hadid'i gören Ozan Tufan karısını bırakıp gitmiş

Bella Hadid'i görünce karısını bırakıp gitmiş
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Nurgül Yeşilçay'dan çok konuşulacak Cannes yorumu

Nurgül Yeşilçay'dan bomba Cannes yorumu
Metruk binada 3 insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Metruk binadaki poşetleri açan hurdacılar hemen telefona sarıldı
Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aileye kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 3 yaralı

Cezaevi ziyaretinden dönen aileye kanlı pusu! Kurşun yağdırdılar
23 bin işçinin greve çıktığı İzmir'de kaos sürüyor

23 bin işçinin greve çıktığı şehirde kaos büyüyor
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
İstanbul'dan gitti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

İstanbul'dan gitti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.