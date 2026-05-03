İçme suyu kuyusuna düşen tilki itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde içme suyu kuyusuna düşen tilki itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Bahadırlı köyünde içme suyu kuyusuna tilki düştü. Tilkinin düştüğünü fark eden köylüler Kadirli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri halat yardımıyla kuyuya inen personelin çabalarıyla tilki kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen tilki yeniden doğal yaşam alanına yeniden bıraktı. Tilkiyi kurtarma çalışmaları ise cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
