Sosyal medyada yeni kutlama akımı: Tesettüre girme partisi

Sosyal medyada yaygınlaşan kutlama partilerine bir yenisi eklendi. Paylaşılan 'tesettüre girme partisi' görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu.

Cinsiyet öğrenme partileri, bebek doğumu öncesi düzenlenen 'baby shower' partileri, bekarlığa veda partileri gibi etkinliklere bir yenisi eklendi. Tesettüre girme kutlamaları, eğlence sektöründeki yerini aldı. Genç bir kadının tesettüre girişini kutladığı parti sosyal medyada gündem oldu. Çeşitli süsler, pasta ile yapılan kutlamada "Zeynep Refika'nın tesettür partisine hoş geldiniz" afişleri de yer aldı. Video, paylaşılmasının ardından sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

"TESETTÜRÜMLE DEĞERLİYİM"

Görüntülerde tesettüre giren genç kızın suratı gözükmezken, pastanın üzerinde "Tesettürümle değerliyim" yazısı dikkat çekti. Videoda ayrıca "Tesettür pembeyi mora uydurmak değil, takvayı bedene giydirmenin adıdır!" yazılı pankart da öne çıkarıldı.