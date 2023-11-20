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Söke Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Ahmet Yöntem'in Cenazesi Toprağa Verildi

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Söke Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Ahmet Yöntem'in cenazesi, toprağa verildi. Törende yakınları, taziyeleri kabul etti. Cenaze, kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi. Törene mahalle sakinleri, Söke Kaymakamı, Belediye Başkanı ve siyasi parti temsilcileri katıldı.