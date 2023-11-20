Söke Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Ahmet Yöntem'in Cenazesi Toprağa Verildi
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Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Söke Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Ahmet Yöntem'in cenazesi, toprağa verildi. Törende yakınları, taziyeleri kabul etti. Cenaze, kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi. Törene mahalle sakinleri, Söke Kaymakamı, Belediye Başkanı ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Tedavi gördüğü hastanede 63 yaşında vefat eden Söke Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Ahmet Yöntem'in cenazesi, toprağa verildi.
Ahmet Yöntem için Fevzipaşa Mahallesi Camisi'nde tören düzenlendi. Törende yakınları, taziyeleri kabul etti. Cenaze, kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta topağa verildi.
Törene mahalle sakinlerinin yanı sıra Söke Kaymakamı Ali Akça, Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, protokol üyeleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.