Söke Belediyesi, Mobil Hizmet Aracı ile hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor

Söke Belediyesi, Sarıkemer Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde Mobil Hizmet Aracı ile hizmet veriyor. Aracın içinde mobil tahsilat hizmeti ve soğuk limonata servisi bulunuyor. Ayrıca Belediye Bandosu da mini konserlerle mahalle sakinlerine keyifli anlar yaşatıyor.

Söke Belediyesi, Mobil Hizmet Aracı ile hizmeti vatandaşın ayağına götürmeye devam ediyor. Sarıkemer Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde alışveriş yapmaya gelen vatandaşlarla buluşan Mobil Hizmet Aracı, hem mobil tahsilat hizmeti verdi hem de sıcak havalarda soğuk limonata servis etti.

Söke Belediyesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ortak çalışmayla Sarıkemer Mahallesi'nde hizmeti vatandaşların ayağına götürdğ.

Göreve geldiği günden itibaren çözüm odaklı belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Mustafa İberya Arıkan, Belediye Meydanı'nda çarşamba günleri geleneksel hale gelen Belediye Bandosu konserlerini de bu sefer Sarıkemer Mahallesi'ne taşıdı. Söke Belediyesi, Mobil Hizmet Aracı ile hizmet verirken Belediye Bandosu ile mahalle sakinlerine mini konserler sunuyor.