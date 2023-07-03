Üye Girişi
Haberler
Söke Belediyesi, Kenti Çiçeklerle Renklendiriyor

Söke Belediyesi, Kenti Çiçeklerle Renklendiriyor

Yaşam Haberleri

Söke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeşil alanlarda devam eden bakım-onarım çalışmalarının yanı sıra kenti kendi serasında yetiştirdiği çiçeklerle renklendiriyor. Söke Belediyesi'ne ait serada yetiştirilen mevsimlik çiçekler, kentin çeşitli noktalarında bulunan refüjlere dikilmeye başladı. Ekipler tarafından tüm park, yeşil alan ve refüjlerde mevsimlik çiçek dikimi çalışmalarına devam ediliyor. Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, 'İlçedeki tüm parklarda ağaç, çim, oyun ve oturma alanlarının bakımlarının yanında, park ve yeşil alanların halkımız tarafından daha konforlu şekilde kullanımı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Çiçeklendirme çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz. Söke'miz mevsimlik çiçeklerimizle renkleniyor' dedi.

Söke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeşil alanlarda devam eden bakım-onarım çalışmalarının yanı sıra kenti kendi serasında yetiştirdiği çiçeklerle renklendiriyor.

Söke Belediyesi'ne ait serada yetiştirilen mevsimlik çiçekler, kentin çeşitli noktalarında bulunan refüjlere dikilmeye başladı. Ekipler tarafından tüm park, yeşil alan ve refüjlerde mevsimlik çiçek dikimi çalışmalarına devam ediliyor.

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, "İlçedeki tüm parklarda ağaç, çim, oyun ve oturma alanlarının bakımlarının yanında, park ve yeşil alanların halkımız tarafından daha konforlu şekilde kullanımı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Çiçeklendirme çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz. Söke'miz mevsimlik çiçeklerimizle renkleniyor" dedi.

Kaynak: ANKA / Yaşam

Mustafa İberya Arıkan Söke Belediyesi Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title