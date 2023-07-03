Söke Belediyesi, Kenti Çiçeklerle Renklendiriyor

Söke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeşil alanlarda devam eden bakım-onarım çalışmalarının yanı sıra kenti kendi serasında yetiştirdiği çiçeklerle renklendiriyor. Söke Belediyesi'ne ait serada yetiştirilen mevsimlik çiçekler, kentin çeşitli noktalarında bulunan refüjlere dikilmeye başladı. Ekipler tarafından tüm park, yeşil alan ve refüjlerde mevsimlik çiçek dikimi çalışmalarına devam ediliyor. Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, 'İlçedeki tüm parklarda ağaç, çim, oyun ve oturma alanlarının bakımlarının yanında, park ve yeşil alanların halkımız tarafından daha konforlu şekilde kullanımı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Çiçeklendirme çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz. Söke'miz mevsimlik çiçeklerimizle renkleniyor' dedi.