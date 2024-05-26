Sokak hayvanlarıyla ilgili tartışmaya Mansur Yavaş da dahil oldu! Sözlerini destekleyen de var karşı çıkan da

Sahipsiz sokak hayvanları tartışması sürerken; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre-Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı taslak çalışmayı AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'na teslim etti. Çalışma, Yenişehirlioğlu koordinesinde Meclis'te tamamlanacak. 4 bakanlık da neden böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu hazırladığı raporla ortaya koydu.

RAPOR ERDOĞAN'A SUNULDU

Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili etki analiz raporunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, raporda sorun güvenlik, sağlık ve ekonomik yönleri ortaya konuldu. Saldırgan hayvanların, toplum güvenliğini tehlikeye attığı belirtildi. Bu hafta içinde Meclis'e gelmesi beklenen sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifinde, çözüm olarak köpeklerin uyutulmasının önerildiği iddia edildi.

"SADECE KISIRLAŞTIRMAYLA ÖNÜNÜ ALAMAZSINIZ"

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken dikkat çeken bir değerlendirme de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Avrupa'da hiçbir yerde sahipsiz sokak hayvanı olmadığını belirten Yavaş, "Hayvanseverlerin fikirlerine de saygılıyım ama o kadar çok popülasyon arttı ki. Türkiye'de ilk defa kendi imkanlarının dışında kısırlaştırma ihalesi açan belediyeyiz. Dişiler kısırlaştırınca bir hafta kalması gerekiyor. Bu popülasyonda sadece kısırlaştırmayla bunun önünü almanın imkanı yok. Ne kadar kısırlaştırırsanız kısırlaştırın şu aşamada önü alınmayacak gibi görünüyor. Bir yandan onda devam edeceğiz, bir yandan da sokaktakileri alıp barınakta misafir edeceğiz. Yurtdışlarında hiç sokakta sahipsiz hayvan yok. Eğer çok istiyorlarsa... Gerçek hayvanseverlerde elini taşın altına koyacak. Biz de destek oluruz, sahiplensinler" ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yavaş'ın söz konusu açıklamaları sosyal medyada gündem yarattı. Bir taraf Yavaş'ın açıklamalarını realist bularak desteklerken bir kesim de sert bir dille eleştirdi.