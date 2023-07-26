Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, personeli Nadir Korkmaz ile Ayşe Akkaya'nın nikahını kıydı

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, personeli Nadir Korkmaz ile Ayşe Akkaya'nın nikahını kıyarak, genç çifte mutluluklar diledi. Geçmiş yıllarda Söğüt İHA muhabirliği yapan, Söğüt Belediyesinin başarılı ve sevilen personeli Basın İşleri ve Bilgi İşlem Sorumlusu Nadir Korkmaz hayatını Ayşe Akkaya ile birleştirerek dünya evine girdi. Genç çiftin nikahını ise Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever kıyarken, düğüne Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, ilçe protokolü ve çok sayıda davetli katıldı.