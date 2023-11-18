Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde hava sıcaklığının düşmesi ile sis etkili oldu. Sis bulutu ile kaplanan ilçe havadan görüntülendi.

Soğuk havanın etkisi altına aldığı ilçe sisle kaplandı

KASTAMONU - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde hava sıcaklığının düşmesi ile sis etkili oldu. Sis bulutu ile kaplanan ilçe havadan görüntülendi.

" Ilgaz, sen Anadolu'nun yüce bir dağısın" dizeleriyle türkülere konu olan Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yoğun sis etkili oldu. İlçe merkezinde etkili olan sisle birlikte görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Etkili olan sis ilçede kartpostallık manzaralar da ortaya çıkarttı. İlçeyi kaplayan sis, 'dron' ile havadan görüntülendi.