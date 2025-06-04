Şoförden Küçük Kıza Anlamlı Jest: İnik Topunu Şişirdi

Şoförden Küçük Kıza Anlamlı Jest: İnik Topunu Şişirdi
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Kayseri'de bir halk otobüsü şoförü, yolda bekleyen küçük bir kızın havası inik topunu şişirerek ona güzel bir sürpriz yaptı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi ve küçük kızın sevinci herkesi etkiledi.

KAYSERİ'de özel halk otobüsü şoförü, yolda ailesiyle bekleyen küçük kızın havası inik topunu şişirdi. Küçük kızın sevinci, şoförün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kayseri'de özel halk otobüsü şoförü Bahadır Barbaros, sefer sırasında ailesiyle birlikte yolda elinde havası inik topla bekleyen küçük kızı gördü. Bunun üzerine otobüsü durduran Barbaros, küçük kızı yanına çağırdı. Otobüse binen kızın elindeki havası inik topu şişiren Barbaros, o anları cep telefonu ile kayda aldı. Küçük kızın, topu şişirildikten sonraki sevinci izleyenlerin yüreğini ısıttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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