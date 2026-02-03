Haberler

Hassa'da Sobadan Zehirlenen Baba ve Kızı Toprağa Verildi

Güncelleme:
Hatay'ın Hassa ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nuh Bağcı (42) ve kızı Nisa Bağcı (15) toprağa verildi. Olayda, anne Emine ve diğer kızı Esra Bağcı hastaneye kaldırıldı.

HATAY'ın Hassa ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nuh Bağcı (42) ve kızı Nisa Bağcı (15) toprağa verildi.

Olay, dün Hassa ilçesinde 4 kişilik Bağcı ailesinin yaşadığı evde meydana geldi. Aileden haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine sabah saatlerinde adrese sevk edilen ekipler, eve girdiklerinde bir süre önce engelli eşini kaybeden Nuh Bağcı ile kızları Nisa ve Esra ile annesi Emine Bağcı'nın hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nuh ve Nisa Bağcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Emine ve Esra Bağcı ise ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Emine Bağcı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Simit satarak geçimini sağladığı belirtilen Nuh Bağcı ile kızı Nisa'nın cenazeleri, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Yuvalı Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Haber-Kamera: Kasım NARCI/HASSA(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam


