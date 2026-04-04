Haberler

Sızır Şelalesi sel sularıyla çamur renginde aktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Gemerek ilçesindeki Sızır Şelalesi, sağanak yağışların etkisiyle sel sularının karışması sonucu çamur renginde akmaya başladı. Sel, şelaledeki su akışını hızlandırırken, çevresindeki tarım arazilerinde de zarar meydana geldi.

SİVAS'ın Gemerek ilçesindeki doğaseverler tarafından 'bozkırın yeşil vadisi' olarak adlandırılan, bölgenin önemli doğal güzelliklerinden Sızır Şelalesi, sel sularının karışmasıyla çamur renginde akmaya başladı.

İlçeye bağlı Çat ve Eşikli köylerinde sağanak yağış sonrası derenin taşmasıyla oluşan sel suları doğa harikası Sızır Şelalesi'ne kadar ulaştı. Sel ile birlikte şelaledeki su akışı hızlandı. Şelaleden dökülen su son yılların en yüksek seviyesine çıktı. Şelale, sel sularının etkisiyle bulanık akmaya başladı. Şelalenin altında bulunan yürüyüş yollarını da su bastı. Sel nedeniyle Eşikli ve Çat köylerindeki tarım arazileri de su altında kalırken, ekili arazilerde zarar oluştuğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi

Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
Melissa Vargas'tan Zehra Güneş'e şarkılı gönderme

İpler tamamen koptu! Yapılan gönderme bomba
Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler

Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler
Mircea Lucescu’nun beyin ölümü gerçekleşti iddiası

Lucescu'dan kötü haber! Son kararı ailesi verecek
Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
Survivor Seren Ay'ın Murat Boz şakası sonrası nişanlısı tüm fotoğrafları kaldırdı

Murat Boz esprisi olay oldu! Seren Ay’ın nişanlısından flaş hamle
Yapay zekadan olay Süper Lig şampiyonluk tahmini: Yüzde 85 ihtimalle...

Şampiyonluk için olay tahmin: Yüzde 85 ihtimalle...