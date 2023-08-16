Sivas'ta SGK İl Müdürlüğü binasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Sivas'ta, SGK İl Müdürlüğü binasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangının binada gece görev yapan güvenlik görevlilerinin 5'inci katta bulunan personel yemekhanesinin mutfak ocağında yaktıkları mangaldan çıktığı öğrenildi. Mangal ateşinin bacayı tutuşturduğu, daha sonra çatıya sıçradığı belirlendi. Çatıdaki yalıtım malzemesinin tutuşması itfaiyenin çalışmalarını zorlaştırdı. Çatıda soğutma çalışmaları devam ederken Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.