Sivas'ta düşen leylek yavrusu yeniden yuvasına kavuştu

Sivas'ta Şehit Erdal Çetin İlkokulu'nun çatısından düşen leylek yavrusu, okul müdürü tarafından tekrar yuvasına bırakıldı. Okulun bir parçası olarak görülen leylekler, öğrenciler ve mahalle sakinleri tarafından seviliyor.

Sivas'ta, yuvasından düşen leylek yavrusu, yuvanın bulunduğu okulun müdürü tarafından yeniden çatıya çıkarıldı.

Bacasına 40 yıldır leyleklerin yuva yaptığı ve bu nedenle "leylekli okul" olarak anılan Şehit Erdal Çetin İlkokulunda, yuvasından düşen leylek yavrusunu gören vatandaşlar, okul müdürü Ömer Doğan'a bilgi verdi.

Doğan, yakaladığı leylek yavrusunu okulun çatısına çıkarak yuvasına bıraktı.

Öğrencilerin ve mahalle sakinlerinin leylekleri okulun bir parçası olarak gördüğünü belirten Doğan, leylek yavrusunu sağlıklı bir şekilde yeniden yuvasına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.