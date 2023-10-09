Sivas'ta Balık Tutarken Patlamamış Top Mermisi Bulundu

Sivas'ta Kızılırmak Nehri kenarında balık tutan Ahmet Gökçe'nin bulduğu patlamamış top mermisi kontrollü olarak fünye ile patlatıldı. Gökçe, merminin nasıl buraya geldiğini merak ettiğini söyledi.

SİVAS'ta Kızılırmak Nehri kenarına balık tutmak için gelen Ahmet Gökçe'nin (62) bulduğu patlamamış top mermisi, kontrollü olarak fünye ile patlatıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kardeşler Mahallesi Eğri Köprü yakınlarında meydana geldi. Kızılırmak Nehri kenarına balık tutmak için gelen Ahmet Gökçe, oltasını attığı sırada top mermisini fark etti. İhbarla bölgeye polis ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından top mermisi, kontrollü olarak fünye ile patlatıldı. Balık tuttuğu sırada bir kısmı toprağa gömülü top mermisi gördüğünü söyleyen Ahmet Gökçe, Cismi görünce polisi aradım, görevimi yaptım. Birinin veya hurdacının eline geçip, patlamasını istemedim. Patlamamış merminin buraya nasıl geldiğini ben de merak ediyorum. Çamura gömülmüş şekildeydi dedi. (DHA)