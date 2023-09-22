Sivas'ın Gemerek ilçesinde yangın çıktı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde otluk alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıyor. Yangın, hasadı yapılmış buğday tarlasında henüz bilinmeyen nedenle akşam saatlerinde çıktı. Rüzgarın etkisi ve kuru samanların tutuşmasıyla hızla büyüyen yangın, kısa sürede geniş otluk alana yayıldı. Henüz kontrol altına alınamayan yangının Kayseri il sınırına doğru yayıldığı belirtildi. Yangına Sivas, Kayseri itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor.