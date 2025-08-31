Şişli'de Prof. Dr. Tahire Başerer Evinde Ölü Bulundu

Şişli'de Prof. Dr. Tahire Başerer Evinde Ölü Bulundu
Şişli'de yalnız yaşayan 80 yaşındaki Prof. Dr. Tahire Başerer, evinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Başerer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.

Olay, Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'nde bir binada saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahire Başerer'e ulaşamayan avukatı, Başerer'in yaşadığı dairesine gitti. Avukat, daire kapısını açan olmayınca itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kapıyı açan ekipler, Tahire Başerer'in hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Başerer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Başerer'in cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
