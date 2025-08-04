Şırnak'ta Yaralı Kuşlar Tedavi Altına Alındı

ŞIRNAK'ta, doğaseverlerin farklı tarihlerde yaralı halde bulduğu kızıl akbaba, çobanaldatan, yılan kartalı ve leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince tedaviye alındı.

Doğasever vatandaşlar tarafından farklı tarihlerde bulunan 4 yaralı kuş, DKMP Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi'nde tedavi altına alındı. 31 Temmuz'da Kızılsu bölgesinde bulunan kızıl akbaba (Gyps fulvus), uçamaz durumda olduğu tespit edilince ekiplerce güvenli şekilde teslim alındı. Nesli tükenme tehdidi altındaki yırtıcı kuş, merkeze getirilerek özel bakım ve beslenme programına alındı. Aynı gün Uludere ilçesinde tespit edilen çobanaldatan (Caprimulgus europaeus) da DKMP ekiplerine teslim edildi. Gececil kuş türünün halsiz ve uçma güçlüğü çektiği belirlenerek tedavisine başlandı. 31 Temmuz'da İdil ilçesinden getirilen yılan kartalı (Circaetus gallicus) ise avlanırken yaralandığı tahmin edilerek gözlem altına alındı. Daha önce, 26 Temmuz'da yine İdil'den getirilen leylek (Ciconia ciconia) de kanat travması nedeniyle uçamadığı için merkeze alınmıştı. Yaralı kuşların sağlıklarına kavuşturulmaları için yoğun çaba sarf ediliyor.

Haber ve Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,