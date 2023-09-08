Silivri'de Tomruk Yüklü Kamyon Alev Alev Yandı

Silivri'de park halindeki tomruk yüklü kamyon bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Silivri'de tomruk yüklü kamyon bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı.

Yangın, sabah saat 07.00 sıralarında Silivri Bölge Trafik Denetleme amirliği mevkiinde meydana geldi. Park halindeki tomruk yüklü kamyon bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Yangın sonrasında kamyon demir yığınına döndü. - İSTANBUL