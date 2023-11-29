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Silivri'de sağanak yağış sonrası göle dönen sokaklar havadan görüntülendi

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İstanbul Silivri'de sağanak yağış sonrası göle dönen caddeler ve sokaklar havadan görüntülendi. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, birçok evi su bastı ve araçlar su altında kaldı.

Silivri'de caddeler ve sokaklar göle döndü

İSTANBUL - İstanbul Silivri'de sağanak yağış sonrası caddeler ve sokaklar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya başladı. Silivri Altınorak mevkiinde de yağış sonrası caddeler ve sokaklar göle döndü. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, bir çok evi su bastı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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