Silivri'de Kadın Sürücü Freni Boşalan Otobüsü Kontrol Altına Aldı

Silivri'de bir kadın sürücünün kullandığı servis otobüsünün freni boşaldı. Kadın sürücü, araçları zarar vermemek için manevra yaparak otobüsü durdurmayı başardı. Kazada yaralanan olmadı.

Silivri'de kadın sürücünün kullandığı servis otobüsünün seyir halinde freni boşaldı. Otobüsü araçların olmadığı bir alana yönelten kadın sürücü, trafik ışıkları ve bariyerlere çarparak aracı durdurmayı başardı.

Olay, sabah saatlerinde Silivri Semizkumlar mevkii Cezaevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kadın sürücünün kullandığı otobüsün seyir halindeyken freni boşaldı. Kadın sürücü, trafikteki araçlara zarar vermemek için manevra yaparak aracı yoldan çıkardı. Otobüs trafik ışıkları ve bariyerlere çarparak dururken, içerisinde bulunan 5 yolcu ve sürücü kazayı yara almadan atlattı. - İSTANBUL