Silivri'de çiftlik yangını kontrol altına alındı

İstanbul Silivri'de bir çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle yüzlerce balya saman yandı.

İstanbul Silivri'de, bir çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Büyükkılıçlı Mahallesi'nde, hayvanların da bulunduğu çiftlikte, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çiftlikte bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar buradan tahliye edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın nedeniyle yüzlerce balya saman yandı.