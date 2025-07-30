Silifke'de Yazlık Site Sakinlerinden Temizlik Seferberliği

MERSİN'in Silifke ilçesinde yazlık site sakinleri, sahillerde temizlik çalışması yaptı.

İlçedeki Kapızlı bölgesinde yaşayan yazlıkçılar, çevre temizliğinde buluştu. Çocuklardan yaşlılara, site başkanlarından gönüllülere kadar 40 sitenin sakinleri temizlik sahilleri temizledi.

Etkinliğin öncülerinden, eğitimci Orhan Aydın, çocukların geleceğine sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu vurguladı. Aydın, "Eğitimciyim. Bunun verdiği avantajla sosyal olaylarla ilgileniyorum. Şu anda bulunduğumuz alanda çocuklarımızın emaneti olan doğanın korunması, sit alanlarının korunması, carettaların korunması, kum lalelerinin korunması anlamında bir seferberlik koyduk. Burada bulunan 40 civarında sitenin 4 bin konutu ve 40 bin oturanı var. Bu arkadaşlarla birlikte çevre temizliği konusunda hareket halindeyiz. Bütün çalışmalarımız geleceği güzel bir ortam bırakmak" dedi.

80 yaşındaki Tülin Özkut ise "Orman bizim, deniz bizim, Türkiye bizim gençler! Bugüne kadar biriktirdiğim her değeri, torunlarım için burada paylaşıyorum. İyi ki varsınız" diye konuştu.

Site Başkanı İlhan Sönmez ise sahillerin geçmişte site sakinleri tarafından düzenli olarak temizlendiğini hatırlatarak, "Şimdi bu alanlara giremiyoruz, temizlik de yapılamıyor. Ormanlarımız, bitki örtümüz tehdit altında. Biz bu duruma sessiz kalamayız" ifadelerini kullandı.

Haber- Kamera : SİLİFKE,(Mersin),