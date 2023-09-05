Silifke'de Motosiklet Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı. Fevzi Çakmak Caddesi'nde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kaza, vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesiyle sonuçlandı. Yaralılar, Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Fevzi Çakmak Caddesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 AHC 482 plakalı motosiklet ile Resül K'nin kullandığı plakasız üç tekerlekli motosiklet çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kazada yaralanan 01 AHC 482 plakalı motosikletin sürücüsü ile Resül K. ile Meryem K'yi Silifke Devlet Hastanesine kaldırdı.