Şile Ağva'da Sağanak Sonucu Dere Taştı, Evler Sular Altında Kaldı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Şile Ağva'da bulunan Koca Dere taştı ve bungalovlar ile bazı evler sular altında kaldı. Şile Belediyesi ekipleri ve vatandaşlar temizlik çalışmalarına başladı.

Şile Ağva'da bulunan Koca Dere, İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle taştı, bungalovlar ile bazı evler sular altında kaldı.

Geredeli Mahallesi'nde taşan dere ile çevresi Anadolu Ajansı (AA) tarafından havadan görüntülendi.

Sel sularının tahliyesi için çalışma başlatılırken bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerini temizlemeye çalıştı.

Şile Belediyesi ekipleri, perşembe gününden itibaren ilçede etkisini gösteren sağanağın çevreye ve evlere etkilerini azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ağva'da büyük paletli kato ve 2 kepçe ile taşan derenin ağzını genişletme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

İlçe merkezindeki kanalizasyon ızgaraları temizleniyor, 4 kepçe ile arazi aracı ve 30 kişilik ekiple selden etkilenen bölgelerde çalışmalar yapılıyor.