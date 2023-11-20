Şile Ağva'da Fırtınanın Etkisiyle Taşkın: Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Şile'nin Ağva'da yaşanan fırtınanın etkisiyle Yeşilçay Deresi taştı ve pek çok dükkan su altında kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şile Belediyesi ekipleri temizleme çalışmalarına başladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde selin sokakları sürüklediği ve eşyaları taşıdığı görülüyor.

ŞİLE Ağva'yı vuran fırtınanın ilk anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Şile'nin Ağva'da dün yağış ve fırtınanın etkisiyle Yeşilçay Deresi taştı. Taşkın sonrası pek çok dükkan su altında kaldı. Suyun çekilmesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şile Belediyesi'ne bağlı ekipler sular altında kalan bölgeyi temizleme çalışmalarına başladı. Sel suyunun etkisiyle sokağa kadar gelen ağaç dalları, balıkçı ağları ve oluşan çamurlar ekipler tarafından temizlenmeye devam ediyor .Denizin rengi ise kahverengiye döndü. Fırtınanın vurduğu ilk dakikalarda yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Derenin taşmasıyla sokaklarda sel gittiği görülüyor. Selin önüne kattığı eşyaları da sürüklediği görülüyor