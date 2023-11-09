Siirt'te Tehlikeli Yolculuk Yapan Çocuklar Görüntülendi

SİİRT'te 2 çocuğun, yük taşıyan kamyonetin kasasının açılıp zincirle sabitlenen arka kapağının üzerindeki tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Siirt- Kurtalan kara yolunda 2 çocuk, sürücüden habersiz yük taşıyan seyir halindeki plakası öğrenilemeyen kamyonete bindi. Kasanın açılıp zincirle sabitlenen arka kapağının üzerinde yolculuk yapan çocuklar, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kamyonet sürücüsü, diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine aracını durdurup, çocuklar indikten sonra yoluna devam etti.