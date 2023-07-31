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Siirt'te sıcak hava nedeniyle park ve bahçeler boş kaldı

Yaşam Haberleri

Siirt'te hava sıcaklığının artmasıyla birlikte park ve bahçelerde hareketlilik azaldı. Uzmanlar, vatandaşları güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Siirt'te sıcak hava bunalttı, park ve bahçeler boş kaldı

SİİRT Siirt'te bunaltan hava sıcaklığı nedeniyle park ve bahçeler boş kaldı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından Siirt genelinde kavurucu sıcaklar etkili olmaya devam ediyor. Uzmanlar, vatandaşları güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkmamaları konusunda uyarırken; park, bahçe ve oyun alanları boş kaldı. Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı parkının sakin olduğu gözlendi. Meydandaki hareketlilik yerini durgunluğa bıraktı.

Parkta işi olduğu için dışarı çıkan Musa Baran, havanın sıcak olduğunu belirterek, "Acil bir işimiz çıkmadığı müddetçe evden çıkmıyoruz. Ancak akşamları hava almak için çıkabiliyoruz. Akşamları da çok boğucu bir hava oluyor. Parklar, bahçeler, oyun alanları hepsi bomboş. Buralarda bir insan bulamazsınız, hava çok sıcak" dedi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - Yaşam

Siirt Yaşam Haberler

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