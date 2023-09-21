Siirt'te Fıstık ve Üzüm Bağında Yangın

SİİRT'te fıstık ve üzüm bağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 20 dönüm ekili alan zarar gördü.

Baykan İlçesine bağlı Atabağı beldesindeki fıstık ve üzüm bağında, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla 2 saatte söndürülen yangında 20 dönüm ekili alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.