Siirt'te deprem sırasında kopan kaya parçaları kameralara yansıdı
Siirt'te meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem sırasında Meydandere köyünde dağdan kopan kaya parçaları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, dağdan kopan kaya parçaları ile toz bulutunun oluştuğu görüldü.
KOPAN KAYA PARÇALARI KAMERADA
Siirt'te saat 07.35'te meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem sırasında Meydandere köyünde dağdan kopan kaya parçaları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Depreme hayvanlarını otlatırken yakalanan Beytüllah Enük'ün çektiği görüntülerde, dağdan kopan kaya parçaları ile toz bulutunun oluştuğu görüldü.
Akif ÖZALP/ SİİRT,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Akif Özalp - Yaşam