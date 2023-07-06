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Sıcaktan bunalan adam oto yıkamacıda böyle serinledi

Yaşam Haberleri

İstanbul'da hava sıcaklıklarının artması sonucu Ümraniye'de serinlemek isteyen bir vatandaş çareyi oto yıkamacıda buldu. İstanbul'da hava sıcaklıkları 30 dereceye yaklaştı. Nem oranı ise yüzde 63 seviyelerini buldu. Ümraniye'de oto yıkamacıda sıcaktan bunalan bir vatandaş araba yıkamak yerine, suyun altında serinledi. Görüntüler Kutsal Damaca filminde, ünlü oyuncu Şafak Sezer ile Ersin Korkut'un, Fikret ile Asım karakterlerinin sahnesini hatırlattı. Renkli görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sıcaktan bunalan adam oto yıkamacıda böyle serinledi

İSTANBUL - İstanbul'da hava sıcaklıklarının artması sonucu Ümraniye'de serinlemek isteyen bir vatandaş çareyi oto yıkamacıda buldu.

İstanbul'da hava sıcaklıkları 30 dereceye yaklaştı. Nem oranı ise yüzde 63 seviyelerini buldu. Ümraniye'de oto yıkamacıda sıcaktan bunalan bir vatandaş araba yıkamak yerine, suyun altında serinledi. Görüntüler Kutsal Damaca filminde, ünlü oyuncu Şafak Sezer ile Ersin Korkut'un, Fikret ile Asım karakterlerinin sahnesini hatırlattı. Renkli görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Uğur - Yaşam

Ersin Korkut Şafak Sezer İstanbul Ümraniye Yaşam Haberler

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